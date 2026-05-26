ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಶಂಕರ್, ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಪಿಎಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಭಾರತೀಯರ ಅಪರೂಪದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 22 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ 35 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್, ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕರ್, ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿಗಳಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಮುನಾಫ್ ಪಟೇಲ್, ಸುದೀಪ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಗೋನಿ ಎಲ್ಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.ಈಗ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ಯಾಂಡಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಡಲು ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.