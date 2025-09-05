ross taylor coming out of retirement: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ.18000 ದಿಂದ ರೂ.34000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ..?
ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಡಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಸಮೋವಾ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಮೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ದೇಶ. ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಹವಾಯಿ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶವು ಉಪೋಲು ಮತ್ತು ಸವಾಯಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನವಸತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಇದು ಅಧಿಕೃತ - ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೋವಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮರಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಲು, ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಇವನ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ.. ಕೊನೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ 41 ವರ್ಷದ ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೋವಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಹತಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಮೋವಾ ಮತ್ತು ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಗ್ರ 3 ತಂಡಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.