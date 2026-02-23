English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌! ಸ್ವಂತ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೂರು ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌! ಸ್ವಂತ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೂರು ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 23, 2026, 07:25 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಜ ಮುಖ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2009ರ ವರ್ಷವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌! ಸ್ವಂತ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೂರು ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2009ರ ವರ್ಷವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯೂಸುಫ್ ರಾಜಾ ಗಿಲಾನಿ ಅವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಜೀರೋ".. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ!

"ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಯಿತು," ಎಂದು ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಮಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು," ಎಂದು ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಜ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ, ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಜ್ಮಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಹರಿಣಗಳಿಗೆ 76 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..!

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಗದೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈಗ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

