Shoaib Akhtar praises india: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಬೇಕೇ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಅಂಕಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಖ್ತರ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಿಸ್ಬಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಖ್ತರ್ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ತಂಡ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.