"ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು"- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಂದಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್‌!! ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಆತ?

Shoaib Akhtar praises india: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಅಂಕಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 06:54 PM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತರ
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ
    • ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್

"ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು"- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಂದಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್‌!! ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಆತ?
File Photo

Shoaib Akhtar praises india: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಬೇಕೇ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  8th Pay Commission: ಈ ದಿನದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ!

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಅಂಕಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

"ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಖ್ತರ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಿಸ್ಬಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಖ್ತರ್ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ..! ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಕಾಗದೆ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗ್ತಾರೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ತಂಡ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

