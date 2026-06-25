Neymar Jr Biography: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮೊಗಿ ದಾಸ್ ಕ್ರೂಜಸ್ನಲ್ಲಿ 1992ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ಜನಿಸಿದ ನೇಮರ್, ಬಡತನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಹೋರಾಟ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
ನೇಮರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ನೇಮರ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೇಮರ್, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಸಲ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಯಿತು.
2003ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಎಫ್ಸಿಯ ಯುವ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇದೇ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಪೆಲೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ 2009ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವೇಗ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಹೊಸ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
2010ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಕೋಪಾ ಡೊ ಬ್ರೆಸಿಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನೇಮರ್, 2011ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ 48 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೋಪಾ ಲಿಬರ್ಟಡೊರೆಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಫ್ಲಮೆಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಏಕಾಂಗಿ ಗೋಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಿಫಾ ಪುಸ್ಕಾಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದರು. ಈ ಗೋಲ್ ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
2013ರಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಯುರೋಪಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪೇನ್ನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಸುವಾರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ "MSN" ಅನ್ನ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿತ್ತು. 2014-15ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಲಾ ಲೀಗಾ, ಕೋಪಾ ಡೆಲ್ ರೇ ಮತ್ತು ಯುಇಎಫ್ಎ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟ್ರೆಬಲ್ ಸಾಧಿಸಿತು.
2017ರಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕವನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್ ಜರ್ಮೇನ್ (PSG) ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತು. PSGಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನೇಮರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 2016ರ ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಗೋಲುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿತು.
2023ರಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪೆಲೆ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಗಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ, ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ನೇಮರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನೇಮರ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ "ಜೋಗೊ ಬೊನಿಟೊ" ಅಂದರೆ ಸುಂದರ ಆಟದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಜೀವನ, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರನಾಗುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಯಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕನಸು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನೇಮರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.