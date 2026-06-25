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ಬಡತನ, ಹೋರಾಟ, ಗೆಲುವು: ಪೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನೇಮರ್‌ ಯಶೋಗಾಥೆ

2010ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಕೋಪಾ ಡೊ ಬ್ರೆಸಿಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನೇಮರ್‌, 2011ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ 48 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೋಪಾ ಲಿಬರ್ಟಡೊರೆಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಫ್ಲಮೆಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಏಕಾಂಗಿ ಗೋಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಿಫಾ ಪುಸ್ಕಾಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದರು. ಈ ಗೋಲ್‌ ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 25, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:32 PM IST
ಬಡತನ, ಹೋರಾಟ, ಗೆಲುವು: ಪೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನೇಮರ್‌ ಯಶೋಗಾಥೆ
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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ಬಡತನ, ಹೋರಾಟ, ಗೆಲುವು: ಪೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನೇಮರ್‌ ಯಶೋಗಾಥೆ
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