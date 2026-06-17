The King of Football: ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಹೆಸರೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೆಲೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಂತಿದ್ದ ಈ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದಿಗ್ಗಜ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನೇ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವರು. ಬಡತನದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಇಂದು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
1940ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಟ್ರೆಸ್ ಕೊರಾಕೋಯ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಡ್ಸನ್ ಅರಾಂಟಿಸ್ ಡೊ ನಾಸಿಮೆಂಟೊ ಅವರೇ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೆಲೆ ಎಂದು ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗದೆ, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಚೆಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಲೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೆಲೆ, 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 1958, 1962 ಮತ್ತು 1970ರ ಹೀಗೆ ಸತತ 3 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೆಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೇಗ, ತಂತ್ರ, ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಆಟ ಕೇವಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಆಟದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಪೆಲೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರೂ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿವೆ. ಪೆಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೆಲೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು.
ಪೆಲೆ ಅವರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಫಿಫಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಂತೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೆಲೆ, ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ, ಜೋಹಾನ್ ಕ್ರುಯಿಫ್, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಪೆಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸದಾ ಗೌರವದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆಲೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ. ಬಡತನ, ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪೆಲೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.