Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಬಡತನದಿಂದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ: ‘ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ರಾಜ’ ಪೆಲೆ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಗಾಥೆ

ಬಡತನದಿಂದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ: ‘ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ರಾಜ’ ಪೆಲೆ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಗಾಥೆ

ವಿಶ್ವ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ, ಜೋಹಾನ್ ಕ್ರುಯಿಫ್, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಪೆಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸದಾ ಗೌರವದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆಲೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಚಲವಾಗಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 17, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:45 PM IST
ಬಡತನದಿಂದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ: ‘ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ರಾಜ’ ಪೆಲೆ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಗಾಥೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಡತನದಿಂದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ: ‘ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ರಾಜ’ ಪೆಲೆ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಗಾಥೆ
Pele1 min ago
2
Patna Renaming15 min ago
3
Vaibhav Suryavanshi39 min ago
4
Highest ODI Score by India44 min ago
5
ATAL PENSION YOJANA1 hr ago