/ಬೂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ... ಆದರೆ ಕನಸು ಇತ್ತು; ವಿಶ್ವ ಗೆದ್ದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ನಾಯಕ ಕೈಸೆಡೊ ಯಶೋಗಾಥೆ

Moises Caicedo Life Story: ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಅವರನ್ನ ನಿಜವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಾಯಕ ಮೊಯಿಸೆಸ್ ಕೈಸೆಡೊ ಕೊರೊಜೊ (Moises Caicedo) ಪ್ರಮುಖರು. ಬಡತನ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಕೈಸೆಡೊ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2001ರ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಸ್ಯಾಂಟೋ ಡೊಮಿಂಗೊ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊಯಿಸೆಸ್ ಕೈಸೆಡೊ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾಸಿಮಿಲಿಯಾನೊ ಕೈಸೆಡೊ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮಗ. ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಊಟವೇ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಾಲಕ ಮೊಯಿಸೆಸ್ನ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲೇ ಧೂಳಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಸೆಡೊನ ಕಾಲಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋಚ್ ಇವಾನ್ ಗೆರಾ, ಈ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೈಸೆಡೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಊಟದ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಇವಾನ್ ಗೆರಾ, ಕೇವಲ ಕೋಚ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ತಂದೆಯಂತೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂತೆ ಕೈಸೆಡೊ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು.
ಕುಟುಂಬದ ತ್ಯಾಗವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಡಿಪಾಯ
ಮೊಯಿಸೆಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗ ಅಡಗಿದೆ. ಹಸಿವನ್ನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗವೇ ಕೈಸೆಡೊ ಅವರನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಪೆಂಡಿಯೆಂಟೆ ಡೆಲ್ ವ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲಬ್ವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಸೆಡೊ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ಎದುರಾಳಿಗಳಿಂದ ಚೆಂಡು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ "ಆಕ್ಟೋಪಸ್" ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಮೈದಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಚೆಂಡು ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಸೆಡೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗಾಯದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೈದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮರಳಿ ಬಂದ ಕೈಸೆಡೊ, ಅಂಡರ್-20 ಲಿಬರ್ಟಡೋರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ರೈಟನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಹೊಸ ದೇಶ, ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಾಡಿತು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ನೋವು ಅವರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದವು. ಪ್ರತಿದಿನ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೈಸೆಡೊ
ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಬಿಯರ್ಶಾಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ ಕೈಸೆಡೊ, ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರೈಟನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. 2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಪರ ಆಡಿದ ಅವರು, ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹತ್ವದ ಗೋಲು ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಗುರು ಇವಾನ್ ಗೆರಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಬರುತ್ತೀಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಧೂಳಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದರು. ಇದೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಎತ್ತರ.
ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್
2023ರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಕ್ಲಬ್ನತ್ತ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿದ ಕೈಸೆಡೊ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹1200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದಾಖಲೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಚೆಲ್ಸಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕೈಸೆಡೊ ಭಾವುಕರಾದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅವರನ್ನ ಕಾಡಿತು. ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿತು.
ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ
ಕೈಸೆಡೊ ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗುರು ಇವಾನ್ ಗೆರಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಚಾರಿಟಿ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ "ನಿನೋ ಮೋಯ್-23" ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊರತರುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಕೈಸೆಡೊ, ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆಟದಿಂದ ತಂಡವನ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಚೆಂಡು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ
ಮೊಯಿಸೆಸ್ ಕೈಸೆಡೊ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಬಡತನವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕಥೆ. ಕುಟುಂಬದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವದ ಕಥೆ. ಗುರುವಿನ ಋಣವನ್ನ ಮರೆಯದ ಶಿಷ್ಯನ ಕಥೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕನ ಕಥೆ. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒದ್ದು ಕನಸು ಕಂಡ ಬಾಲಕ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಲ್ಲ; ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಊರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊಯಿಸೆಸ್ ಕೈಸೆಡೊ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.