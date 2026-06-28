Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಬೂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ... ಆದರೆ ಕನಸು ಇತ್ತು; ವಿಶ್ವ ಗೆದ್ದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ನಾಯಕ ಕೈಸೆಡೊ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಬೂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ... ಆದರೆ ಕನಸು ಇತ್ತು; ವಿಶ್ವ ಗೆದ್ದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ನಾಯಕ ಕೈಸೆಡೊ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲೇ ಧೂಳಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಸೆಡೊನ ಕಾಲಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋಚ್ ಇವಾನ್ ಗೆರಾ, ಈ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೈಸೆಡೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಆರಂಭವಾಯಿತು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 28, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:29 PM IST
ಬೂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ... ಆದರೆ ಕನಸು ಇತ್ತು; ವಿಶ್ವ ಗೆದ್ದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ನಾಯಕ ಕೈಸೆಡೊ ಯಶೋಗಾಥೆ
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ʻಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಲಿ ತರ ಇದ್ದʼ : ಶಾಸಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ
JDS MLA Ravikumar1 hr ago
2
School Education Department1 hr ago
3
Tumakuru explosion1 hr ago
4
Kavya Maran1 hr ago
5
screen time for toddlers1 hr ago