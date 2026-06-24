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ಬಡತನದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನ ತನಕ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಜರಾಮರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಸ್ಬನ್‌ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಪಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಹೊಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 24, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:55 PM IST
ಬಡತನದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನ ತನಕ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಜರಾಮರ ಯಶೋಗಾಥೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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ಬಡತನದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನ ತನಕ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಜರಾಮರ ಯಶೋಗಾಥೆ
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