Luka Modric Life Story: ಒಂದು ಯುದ್ಧ... ಒಂದು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ... ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದ ಬದುಕು... ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂಬ ಕಳಂಕ... ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಶಿಖರ! ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಅವರ ನೈಜ ಜೀವನದ ಪಯಣ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ನೋವು, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ, ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯ.
ಯುದ್ಧವೇ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊದಲ ಪಾಠ
1985ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಮಾಡ್ರಿಸಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಾತನೊಂದಿಗೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಬಾಲಕನ ಬದುಕು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿತು. 1991ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಸರ್ಬ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಲೂಕಾ ಅವರ ತಾತ ಸ್ಟಿಪೆ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನನ್ನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಮನೆಯನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಈ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದ 6 ವರ್ಷದ ಲೂಕಾ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಜಾದರ್ ನಗರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿತು. ತಂದೆ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಂಬ್ ಸದ್ದು, ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು, ಸೈರನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕುವುದು ಲೂಕಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಗದದ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕನಸು
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹೋಟೆಲ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೈದಾನವೇ ಲೂಕಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಕಾಗದದ ಚೆಂಡು, ಹಳೆಯ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೇವಲ ಆಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋವು ಮರೆಯುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಲೂಕಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತರಬೇತುದಾರ ಟೊಮಿಸ್ಲಾವ್ ಬಾಸಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಣಕಲು ದೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಲವರು "ಈ ಹುಡುಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಲೂಕಾ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡೈನಾಮೊ ಜಾಗ್ರೆಬ್ ಕ್ಲಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಲೂಕಾ ಕ್ರಮೇಣ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಡೈನಾಮೊ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 2012ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಡದ ಮೆದುಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪರ ಆಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6 ಯುಇಎಫ್ಎ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಕನಸಿನ ನಾಯಕ
2018ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ. ದೊಡ್ಡ ತಂಡವಲ್ಲದ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತು. ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಲೂಕಾ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂಬ ಕಳಂಕ
ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಲೂಕಾ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಡೈನಾಮೊ ಜಾಗ್ರೆಬ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜ್ಡ್ರಾವ್ಕೊ ಮಾಮಿಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಲೂಕಾ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಅವರನ್ನ "ದೇಶದ್ರೋಹಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದವರೆಗೆ ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ ಆಟ. 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
5 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಆಟಗಾರ
ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಯುಗದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ 5 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಆಟಗಾರ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಯುರೋಪಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ
ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಅವರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಡತನ, ಯುದ್ಧ, ಅವಮಾನ, ಟೀಕೆ, ನಿರಾಶೆ ಯಾವುದೂ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡದ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪಬಹುದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗನೇ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನಸುಗಾರನಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಜೀವನ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.