Full details of ICC Women T20 World Cup 2026: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಈ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಐಸಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ 7 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 9 ಅಥವಾ 10 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಒಟ್ಟು 8.76 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. 12 ತಂಡಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಏಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 31 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಲಂಡನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಬಿಗ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಮ್ಯಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ.
ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ. 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾಕೌಟ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. 12 ತಂಡಗಳನ್ನು 6, ಆರು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಜೇತರು 2026 ಜುಲೈ 5ರಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ 22,22,98,050 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ 11,12,87,234 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
Group 1- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭಾರತ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
Group 2- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 7 ಸ್ಥಳಗಳು- ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಓವಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬೌಲ್, ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.