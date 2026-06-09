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T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ಗೆ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ.. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಳ ಸೇರಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಟೇಲ್ಸ್‌!

ಲಂಡನ್‌ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿವೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 09, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:12 PM IST
T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ಗೆ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ.. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಳ ಸೇರಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಟೇಲ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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