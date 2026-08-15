/ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್!

ಗಾಲೆ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ): ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಭಾರತದ 600ನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 73 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 288 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್:
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, 178 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಅಜೇಯ 131 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (77 ರನ್, ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 150 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ ವಾಡಿದರು. ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (27*) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Century and counting 🔥
That feeling when you get to your Maiden Test Ton! 💯
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— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಶತಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತಾದರೂ, ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಸ್ವತಃ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸಾಧನೆ: 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಎಡಗೈ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ.
ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ: ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶತಕದ ಬರ ಅಂತ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.