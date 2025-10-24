English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಠಮಾರಿತನ; ಇಡೀ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕೋಚ್‌?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಠಮಾರಿತನ; ಇಡೀ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕೋಚ್‌?

ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:49 PM IST
    • ಮೊದಲು ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸೋಲು
    • ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
    • ಗೌತಮ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

Trending Photos

ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
hbd prabhas
ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
camera icon7
Nirosha Salary
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಠಮಾರಿತನ; ಇಡೀ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕೋಚ್‌?

ಮೊದಲು ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸೋಲು. ನಂತರ ಅಡಿಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸೋಲು. ಈಗ ಶನಿವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡವು ವೈಟ್‌ವಾಶ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದು. ಶುಕ್ರವಾರ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (24) ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ (13) ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 264 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗರೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಜಂಪಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹರು.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾರ್ಷ್ 20 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಂಪಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸ್ಪೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಪಾ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಮಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 33 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಂಪಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಓವರ್ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು "ಗಂಭೀರ" ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.

"ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು"ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಂಗರೂ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಜಂಪಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. 43 ನೇ ಓವರ್‌ನ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತೆ ಜಂಪಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಜಂಪಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓವರ್ ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದಾದ ಕೆಲವು ಎಸೆತಗಳ ನಂತರ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಟಂಪ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಗೌತಮ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟ:

ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಜಂಪಾ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಝಂಪಾ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತೆಯೇ ಭಾರತವೂ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಆಡಿದ್ದರೆ, ಅಡಿಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 1-1 ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೇನೋ...!! 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಏಕಾಏಕಿ ಶುಭ್ಮನ್‌ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ `ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಎಂದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಗಿಲ್‌ ರಿಪ್ಲೈ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರನೌಟ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 11 ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಗಳು! ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Team IndiaGautam GambhirReason for Team India defeat against Australia

Trending News