ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋತಾಗಲೂ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇನೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿವ ಟೀಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಜನರು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಸ್ ಸೋತರೆ ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಟಗಾರರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಟೀಮ್ಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
