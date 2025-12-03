English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!

ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್‌ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೌತಮ್‌ ಸರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:50 PM IST
  • ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಟಗಾರ
  • ಒಂದು ಸೀರಿಸ್‌ ಸೋತರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಡಬಾರದು
  • ಒಡಿಐ ಹಾಗೂ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಚ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಮಂತಾ ಭೂತ ಶುದ್ದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಿವಾಹ ಪದ್ದತಿ
camera icon10
Actress Samantha
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಮಂತಾ ಭೂತ ಶುದ್ದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಿವಾಹ ಪದ್ದತಿ
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Anushka Shetty Prabhas Engagment
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
camera icon10
beer
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
camera icon7
Nagarjuna
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!
File Photo

ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ ಸೋತಾಗಲೂ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಕೋಚ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ವೈರಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ಅವರು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗಂಭೀರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ (ಕೆಕೆಆರ್‌) ಮೆಂಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇನೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡ 2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಚ್‌. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿವ ಟೀಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಜನರು ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್‌ ಸರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿದ 14ರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 7 ಬೌಂಡ್ರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ 

ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಕೋಚ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟ್ರೋಫಿ, ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿರೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಸ್‌ ಸೋತರೆ ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಟಗಾರರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೃಹತ್‌ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ABDಯ ಈ ಮಹತ್ವ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Afghanistan Rahmanullah GurbazGautam Gambhirರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್‌Gambhir Labelledಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌

Trending News