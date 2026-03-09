English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಪ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ- ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌

"ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಪ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ"- ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್‌ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:54 AM IST
  • ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌.
  • 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
  • ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ಕಪ್‌ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ಗಂಭೀರ್‌.

Trending Photos

GK: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Railway Ticket Clerk
GK: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಶುರು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ!!
camera icon5
Sun-Moon conjunction
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಶುರು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ!!
Ind vs Nz; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್‌ಗೂ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು!
camera icon7
Ind vs Nz; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್‌ಗೂ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು!
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!
camera icon7
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!
"ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಪ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ"- ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌

ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಅಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಜೇತ ಟ್ರೋಫಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವವರೆಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್‌ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ಮತ್ತು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!

"ನಾವು ಹಿಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು (ಶತಮಾನಗಳು, ಅರ್ಧಶತಕಗಳು) ತುಂಬಾ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವವರೆಗೆ, ತಂಡವು ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ."

ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ನಾನು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Young India Rule the World.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಾವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೈ ಶಾ ಭಾಯ್ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಆಟಗಾರರು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಡಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು.

ಈ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ. ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆಡಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Gautam GambhirT20 World Cup 2026India vs New ZealandGautam Gambhir Press ConferenceT20 World Cup 2026 Winner

Trending News