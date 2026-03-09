"ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಪ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ"- ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌

ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಅಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಜೇತ ಟ್ರೋಫಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವವರೆಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ಮತ್ತು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಹಿಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು (ಶತಮಾನಗಳು, ಅರ್ಧಶತಕಗಳು) ತುಂಬಾ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವವರೆಗೆ, ತಂಡವು ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ."
ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ನಾನು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಾವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೈ ಶಾ ಭಾಯ್ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಆಟಗಾರರು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಡಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ. ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆಡಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.