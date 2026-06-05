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ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಮಾಡಿದ ಆ ತಪ್ಪು.. ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ನಿಂದ ಉಪನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:21 PM IST
ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಮಾಡಿದ ಆ ತಪ್ಪು.. ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ನಿಂದ ಉಪನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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