ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತು ಎದೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಭಾವನೆಗಳು.. ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Gautam Gambhir: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಒಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಂಭೀರ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ತೆಲುಗು ತೇಜಮ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 69 ಅಜೇಯ) ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿತು.
ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು 10 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಗಂಭೀರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋಚ್ ಆದ ನಂತರ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ಹೊಡೆದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 57) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ (35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 46) ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ (14) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎರಡಂಕಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ (4/30) ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು, ಆದರೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (2/30), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (2/26) ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (2/25) ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
Very rare to see Gautam Gambhir like this pic.twitter.com/M7kVfpj61o
— Vipul (@vipuldhomane) September 28, 2025
ನಂತರ ಭಾರತ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 150 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ (22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 33) ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 24) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ (3/29) ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
