ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ್ ವಜಾ? ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 0-2 ಅಂತರದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರವೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿದೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.ಗಂಭೀರ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ.ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
'ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವು 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿರುವ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ 'ಕೋಚ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಆಟವನ್ನು ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ಈಗ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಗೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನೀವು ಎನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ್ರಿ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದಿದ್ರಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.