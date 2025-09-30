ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ.

Gautam Gambhir salary: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆದಾಯ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿರುವ ವೇತನ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹3.83 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಚಾಹಲ್.?
ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗೂ ಅವರು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ BMW 530D ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಬಂದ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಈಗ ತರಬೇತಿದಾರರ ಸ್ಥಾನ—ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೋತರೂ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆಯಂತೆ ಪಾಕ್ ತಂಡ..! ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೆ..?
ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹265 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಷಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರ ಜಯಶೀಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಈಗ ಭಾರತದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ್, ತಮ್ಮ ವೈಭವಶಾಲಿ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ, ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.