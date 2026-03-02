English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಆ ಆಟಗಾರ"- ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 2, 2026, 02:38 PM IST
  • 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌.

"ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಆ ಆಟಗಾರ"- ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌!

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೂಪರ್-8 ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಜೇಯ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ತಂಡವು 19.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 19 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಔಟಾದಾಗ ಮತ್ತು 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ದುಬೆ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕೂಡ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ.. ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ!

"ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದುಬೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಸಿಡಿಸಿದ ಆ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಂಜು ಅವರ 97 ರನ್‌ನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಇದು ತಂಡದ ಆಟ,  ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಆಟ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುಬೆ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಂಜು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಆ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು ಸಹ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs ENG: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನೇ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್!‌

T20 World Cup 2026IND Vs WITeam IndiaSansju SamsonShivam Dube

