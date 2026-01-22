ಶಶಿ ತರೂರ್ ಟ್ವೀಟ್ ನಂತರ ಗೌತಮ್ 'ಗಂಭೀರ' ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೈರಲ್ ! ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಈ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸಹ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತರೂರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ತರೂರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದೆ, ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಧೃಡ ನಿಶ್ಚಯದ ಧೈರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನೆಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮಾತು, ಇಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Thanks a lot Dr @ShashiTharoor! When the dust settles, truth & logic about a coach’s supposedly “unlimited authority” will become clear. Till then I’m amused at being pitted against my own who are the very best! https://t.co/SDNzLt73v5
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 21, 2026
ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಎಲ್ಲಾ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಕೂಗು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ತರಬೇತುದಾರರ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತರ್ಕವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರು ಗಂಭೀರ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು? ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಟೀಕಿಸದ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.