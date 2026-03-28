General Knowledge IPL Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು?
ಉತ್ತರ: ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಒಟ್ಟು 8 ಶತಕಗಳು)
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಯಾವ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು IPL ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (10 ಬಾರಿ )
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಯಾವ ತಂಡವು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ & ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ತಲಾ 5 ಬಾರಿ)
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ)
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (221+ ವಿಕೆಟ್ಗಳು)
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (357)
ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ಅಜೇಯ 175 ರನ್)
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (8,661 ರನ್ಗಳು)
ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್' (Purple Cap) ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗೆ
