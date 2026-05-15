virat kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ಹಲವು ಮಂದಿ ನನಗೆ ಹಣದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಒಬ್ಬರು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
virat kohli: ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಹೇಳಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಹಳೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ವಿವಾದವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅದ್ವೈತ್ ವೈದ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಹಣದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?" ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು "ಹಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ" ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂಲದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್, ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್, ಡಚ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ, ಗೀತರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಈಜುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿ
ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎದ್ದುಕಾಣಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮಿಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಲವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಬಳಿಯ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಭಾರೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಚಯವಾದರೂ, ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.