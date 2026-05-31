Orange Cap race IPL 2026: ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಲ್ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಬಳಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 776 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48.51 ಸರಾಸರಿ ಇದ್ದು 237.31 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 63 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 72 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದುವರೆಗೆ 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 72 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48.13 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 163.71 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 72 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 33 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನೂ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಟ್ಟು 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 716 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 73 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 30 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 66ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 600 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 176 ರನ್ಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ.