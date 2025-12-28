English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 150ನೇ ಸಿಕ್ಸ್‌ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಬಾಲ್‌ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

150ನೇ ಸಿಕ್ಸ್‌ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಬಾಲ್‌ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌‌ ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:35 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ
  • ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫೇಮ್ಸ್‌
  • ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಇಯರ್‌ ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್..‌ ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗ?
camera icon5
ಇಯರ್‌ ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್..‌ ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗ?
ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..! 1000 ಅಲ್ಲ, 10,000 ಸಾವಿರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Gold rate
ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..! 1000 ಅಲ್ಲ, 10,000 ಸಾವಿರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
8th Pay Commission: ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon5
DA hike
8th Pay Commission: ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...
camera icon6
blood pressure control foods
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...
150ನೇ ಸಿಕ್ಸ್‌ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಬಾಲ್‌ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಗ್ಲೆನ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ 150ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್?.‌

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಬಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕೂಡ 25 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ 128 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರ ಹ್ಯಾರಿಶ್‌ ರೌಫ್‌ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಜೋ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಹರ್ಪರ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 60 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಜೋ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಔಟ್‌ ಆದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ಲೆನ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಲುಕ್‌.. ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌!

ಡೇನಿಯಲ್‌ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್‌ ನೇರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾಲ್‌ ಒಟ್ಟು 104 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಒಟ್ಟು 150 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 39 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಹರ್ಪರ್‌ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 29 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದಪ್ಪಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ.. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Glenn MaxwellSecond PlayerBIG BASH LEAGUEBBL HistoryHit Sixes

Trending News