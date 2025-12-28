150ನೇ ಸಿಕ್ಸ್‌ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಬಾಲ್‌ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ 150ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್?.
ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಬಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ 25 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 128 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರ ಹ್ಯಾರಿಶ್ ರೌಫ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್ ಜೋ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮ್ ಹರ್ಪರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 60 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಜೋ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್ ನೇರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು 104 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಒಟ್ಟು 150 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 39 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಹರ್ಪರ್ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
