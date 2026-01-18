Ind vs Nz; ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶತಕ.. ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್‌, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಶತಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 338 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58 ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕಿವೀಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರು 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಜೋಡಿ ಪೈಕಿ, ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಫ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.
2022 ಟಿ ಲಥಾಮ್ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಜೋಡಿ 221
2026 ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಜೋಡಿ 219
2017 ಟಿ ಲಥಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಟೈಲರ್ ಜೋಡಿ 200
2010 ಎಸ್ ಸ್ಟೈರೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಟೈಲರ್ ಜೋಡಿ 190
