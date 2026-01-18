English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ind vs Nz; ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶತಕ.. ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್‌, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್.‌   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 18, 2026, 06:09 PM IST
  • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌
  • ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಂದ ರನ್‌ ಹೊಳೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್‌

ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಶತಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 338 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58 ರನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕಿವೀಸ್‌ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.‌ ಮೊದಲು ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಅವರು 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 100 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಫ್‌ನಲ್ಲಿ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಜೋಡಿ ಪೈಕಿ, ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಂಗ್‌ ಬೌಲರ್‌ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ 3 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್‌ ಶಿಷ್ಯ!

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಫ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 

2022 ಟಿ ಲಥಾಮ್‌ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಜೋಡಿ 221
2026 ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಜೋಡಿ 219   
2017 ಟಿ ಲಥಾಮ್‌ ಮತ್ತು ರಾಸ್‌ ಟೈಲರ್‌ ಜೋಡಿ 200
2010 ಎಸ್‌ ಸ್ಟೈರೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್‌ ಟೈಲರ್‌ ಜೋಡಿ 190‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್!

