ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್’ ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಲೀಗ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಈ ಲೀಗ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೆಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರೂಪ ನೀಡಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಧಾರಿತ ತಂಡಗಳು, ಮಿಶ್ರ ಲಿಂಗದ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ಆಟಗಾರರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ 'ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್' ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಜಿಸಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೀಸನ್ 4 ರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Bengaluru.
The city of countless moves will now play host to the world as chess goes Beyond The Move.
Tech Mahindra Global Chess League Season 4. Starts September 3. Live from Bengaluru, India.
Which 2 players are you most excited to watch in Season 4? Comment below for a… pic.twitter.com/GPSEt6nhys
— Tech Mahindra Global Chess League (@GCLlive) June 12, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ನ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಗೌರವ್ ರಕ್ಷಿತ್, "ಚೆಸ್ ಆಟವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಜಿಸಿಎಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಸನ್ 4 ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಲೀಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೆಸ್ ಆಟದ ವಿಕಸನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಅದೇ ರೀತಿ FIDE ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರ್ಕಾಡಿ ಡ್ವೊರ್ಕೊವಿಚ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಾಗತಿಕ ಚೆಸ್ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಡಿ. ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚೆಸ್ ಲೋಕದ ಜೀವಂತ ದಂತಕಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗದ ರಂಗು ತಾರಕಕ್ಕೇರಲಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.