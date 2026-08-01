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Gold Medal ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.. ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನೀರಜ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ!

ಈ ಗೆಲುವು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:09 PM IST
Gold Medal ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.. ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನೀರಜ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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