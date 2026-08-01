/Gold Medal ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.. ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನೀರಜ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ!

Neeraj Chopra makes important statement: ಭಾರತದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಜ್ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.83 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು. ನೀರಜ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫೌಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಲವಾದ ಎಸೆತದಿಂದ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಾಜ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 89.75 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದರು. ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಯಶ್ವೀರ್ 85.41 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು. ಯಶ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ 6ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 24 ವರ್ಷದ ಯಶ್ವೀರ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು, ಈ ಗೆಲುವು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 23 ವರ್ಷದ ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 89.75 ಮೀಟರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ರುಮೇಶ್ ಪತಿರ ಅವರ ಎಸೆತವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ 2022ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 3 ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿ ಅಗ್ರ 8 ರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಪದಕದ ಸನಿಹಕ್ಕೂ ಬರಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.