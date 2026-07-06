World Cup 2026 Golden Boot Race: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವುದು ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪೈಪೋಟಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ, ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ನಡುವಿನ ಗೋಲುಗಳ ಸಮರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ನಾರ್ವೆಯ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ತಲಾ ಏಳು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಆರು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ ನಿರಂತರ ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ನಾರ್ವೆಯನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅವರು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ ಹಾಲೆಂಡ್, ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಬಾಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅವರು ಆರು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇನ್ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಡೆಂಬೆಲೆ, ಸ್ಪೇನ್ನ ಮಿಕೆಲ್ ಓಯಾರ್ಜಬಲ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಸಮಾನ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗೋಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ, ಎಂಬಾಪ್ಪೆ, ಹಾಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೇನ್ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಉಪಕಥೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 1958ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೇನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 13 ಗೋಲುಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರು ಏಳು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನಾರ್ವೆಯ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಈಗಾಗಲೇ 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಜಯಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.