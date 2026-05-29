GT V/S RR Semifinale IPL 2026:
GT V/S RR Semifinale IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -1 ರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಗುಜರಾತ್ ನಡುವೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು,ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಜಿಟಿ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2022ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. 2008ರ IPL ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆರ್ಆರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಸೀಸನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು 10 ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜಿಟಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2022ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ RR ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೇಡುತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಪಡೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ" (ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವುದು) ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಈಗ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅವರ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ನಿನ್ನೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 97 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ 92 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. 255 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ (68 ರನ್) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಲೀಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಥಾನವು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ ಪಿಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ? ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆ!
ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯವು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ (ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುಜರಾತ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ತವರಿನಂತಹ ಹವಾಮಾನವು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮೊದಲ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯವು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗುಜರಾತ್ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಆರ್ಆರ್ ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.
