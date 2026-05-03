ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ 163 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದರೆ, ಗುಜರಾತ್ 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು. ಸಾಯಿ ಸುಧರ್ಷನ್ 57 ರನ್ಗಳ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 40 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
GT vs PBKS, IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ತನಕ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಅಫ್ ಆಸೆಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ (57) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯಿನಿಸ್ (40) ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಸುಧರ್ಷನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 40 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 26 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಜೋಡಿ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅರ್ಷಾದ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ೫ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದರೂ, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಿರತೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಜಯದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.