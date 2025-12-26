ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿನ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್!‌

ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 59ನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು 23 ರನ್ ಬೇಕಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು. ಇನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಯಾರು?.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಟೀಮ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ವಿರಾಟ್ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ವಿಶಾಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಊರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
27 ವರ್ಷದ ವಿಶಾಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸ್ಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯ, ಲಿಸ್ಟ್- ಎನಲ್ಲಿ 12 ಹಾಗೂ 16 T20 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
