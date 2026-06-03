ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಬಸ್ಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೀಕರ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅವರ ‘ಫಾರ್ ದಿ ಲವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್’ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ತಂಡ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೀದ ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಬದಲಿ ವಾಹನ ಬರುವವರೆಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾರು 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ (ಫುಟ್ಪಾತ್) ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, "ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸೋಲಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ನಾವಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಕೂಡ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಲರ್ ತೀವ್ರ ವೃತ್ತಿಪರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಟ್ಲರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನೆಹ್ರಾ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಟ್ಲರ್, 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.