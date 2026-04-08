GT vs DC, IPL 2026: 1 ರನ್‌ ರೋಚಕ ಜಯ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು

ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್‌ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 92 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 9, 2026, 12:15 AM IST
  • ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ 1 ರನ್‌ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು, ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಲು
  • ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರ ತಂದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌‌ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ದಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
  • ಡೆವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ, ತ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ

Gujarat Titans vs Delhi Capitals: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ವರೆಗೂ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ತಪ್ಪಿತು.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 210 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕಾ (41) ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್‌ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 76 ರನ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. 

ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್‌ ದಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್‌ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 92 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮೈದಾನದೆಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಟ್‌ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ರಾಹುಲ್‌ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿ ಔಟಾದರು. 

ಡೆವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೆವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 

ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಡ್ರಾಮಾ

19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ 23 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಡೆವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ 13 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಸಿಂಗಲ್‌ ರನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಲ್ಲರ್‌ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ನೀಡಿದರು. 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟೇಬಿಟ್ಟರು ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾರ್ಕರ್‌ ಎಸೆದ ಪ್ರಸಿದ್‌ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ರನ್‌ ಕದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಮಾಡಲು  ಕುಲದೀಪ್‌ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಬಾಲ್‌ವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದರೂ ಡೆಲ್ಲಿ 209/8ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

