Gujarat titans vs Rcb: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ರಬಾಡ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
Gujarat titans vs Rcb: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವೇಗಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಎಸೆದ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರನ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.
ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ರಬಾಡ ಅವರ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಅವರು ರಬಾಡ ಎಸೆದ ಐದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸತತ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಟ್ಗಳಿಂದ ಮೈದಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದರು.
ಸತತ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹರಿವು..
ರಬಾಡ ಎಸೆದ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್-ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಸತತ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ, ರಬಾಡ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ, ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರರು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಬಾಡ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 21 ರನ್ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ:
30 ರನ್ಗಳು: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ (ಬೆಂಗಳೂರು, 2016)
23 ರನ್ಗಳು: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ (ಡೆಲ್ಲಿ, 2013)
22 ರನ್ಗಳು: ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ (ಬೆಂಗಳೂರು, 2010)
21 ರನ್ಗಳು: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ (ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್)
ಪ್ರಸ್ತುತ IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟುರು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 28 ರನ್ಗೆ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ವೇಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.