/Commonwealth Games 2026: ಕೃಷಿಕನ ಮಗನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ! 10,000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ 10,000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
27 ನಿಮಿಷ 49.78 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆತುರಪಡದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಂಚೂಣಿಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಲಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವೇಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೈ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ಕಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.
ಭಾರತದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 10,000 ಮೀಟರ್ ಓಟವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಗಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಿಂಚಿದ ಓಟ
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವೀರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಓಡಿದರು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ಅವರು, ಕೊನೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಪದಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ
1998ರ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗುವ ಕನಸಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಬೆಳ್ಳಿ
ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಲಭಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 69 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಾಖಲೆನ್ನೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುರಿದಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 2 ಚಿನ್ನ, 7 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಗುಲ್ವೀರ್
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೈತನ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಕಥೆಯಿದು. ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.