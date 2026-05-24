ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೇ 23ರ ಶನಿವಾರದ ದಿನವು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ‘ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್’ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೇವಲ 10.09 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದೂರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10.10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೂ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸಮಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ 19 ವರ್ಷದ ಫುಕುಟೊ ಕೊಮುರೊ (10.08 ಸೆಕೆಂಡ್) ಸದ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರರಾದ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 10.18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ 10.17 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಅನಿಮೇಶ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಆದರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ 10.15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೇಗದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅನಿಮೇಶ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಿ ರನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (AFI) ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ 10.16 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ (10.09 ಸೆಕೆಂಡ್) ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಮೂಡಿದೆ.