ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
Gurnoor Brar selected Team India: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳಿಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 1.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಡುವ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- XI ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರ್ನೂರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ರನ್ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರು.
ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರ್ನೂರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 18 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 9 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ಗೂ ಮೊದಲು ಗುರ್ನೂರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ಅಂಗದ್ ಬಾವಾ ಬದಲಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಅವರನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಿತ್ತು.
2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎತ್ತರದ ಬೌಲರ್ ನಹಿದ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿರಾಟ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. 6 ಅಡಿ 5 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ತನ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದರೂ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಟೇನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು. ಅಲ್ಲದೇ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ತಾನು, ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.