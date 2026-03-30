English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಗುಹಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ!.. CSK VS RR ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಾಗುತ್ತಾ ಮಳೆ?

ಗುಹಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ!.. CSK VS RR ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಾಗುತ್ತಾ ಮಳೆ?

Guwahati weather rr vs csk: ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುಹಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 30, 2026, 02:03 PM IST
  • ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ ಆರ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ವಿಘ್ನ
  • ಗುವಾಹಟಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ

Trending Photos

ಗುಹಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ!.. CSK VS RR ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಾಗುತ್ತಾ ಮಳೆ?

Guwahati weather rr vs csk: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆರ್‌ಆರ್ vs ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕಳಪೆ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆರ್‌ಆರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆಫ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಆರ್‌ಆರ್ ತಮ್ಮ 'ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್' ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರೆ, Sanju Samson moved to CSK ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಮುಖ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ. ಆರ್‌ಆರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತು. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್‌ಆರ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. MS Dhoni is out for a few weeks , ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗುವಾಹಟಿ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News