ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 111 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನವೇ ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ ಆರಂಭ
ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇದ್ದರೂ, ಗುರಿಯತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, “ನನ್ನ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಕೋಚ್ 111 ಕೆಜಿ ಎತ್ತುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.”
ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಋತುಚಕ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನುನೋವು, ಆಯಾಸ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು, ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಹಲವರು
ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೂಕ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಋತುಚಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮುಟ್ಟಿನ ನಂತರದ ಫೋಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುಭವ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ದಣಿವಿನ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಋತುಚಕ್ರದ ಹಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ.
ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ
ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೂ ತನ್ನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಸಾಧನೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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