ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ! ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಫಾರ್ ದಿ ಲವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, "ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ," ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಬೌಲರ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕ ಮನೋಜ್ ಬಡಾಳೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಟ್ಲರ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವಾಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಡು' ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಈ ಯುವಕನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ತಿರುಗಿಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 237.3 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಇವರು, 72 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.