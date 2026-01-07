English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹರ್ಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌

ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹರ್ಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌

Harbhajan Singh: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ..ಇದ್ರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಮಾಜಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ...ಯಾಕೇ ಹಾಗಂದ್ರು ಅಂತಾ ಮುಂದೇ ಓದಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:17 PM IST
  • ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನು?
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಸರ..!

Trending Photos

2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ
camera icon6
Guru Gochar
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?
camera icon6
gold price hike
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
camera icon6
Siddaramaiah record
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon8
major changes in pension rules
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹರ್ಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌

Harbhajan Singh: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣದ ತಂಡ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಇವತ್ತಾದರೂ ದ್ವಿಶಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 2024ರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 2025ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಂಭೀರ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಸಿಸಿಐನದ್ದೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಈ ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್  ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೋಚ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಅಂತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಘಾತ! ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ವಿದಾಯ..
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Team India PerformanceHarbhajan SinghGautham GambhirTeam India coachSplit Coaching

Trending News