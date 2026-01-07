Harbhajan Singh: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣದ ತಂಡ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 2024ರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 2025ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಂಭೀರ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಸಿಸಿಐನದ್ದೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಈ ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಅಂತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
