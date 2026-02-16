English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗೆದ್ದ ಖುಷಿ ಬಿಟ್ಟು..ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ವಾಗ್ವಾದ! ಕಾರಣ ಇದೇ

Hardik pandya talk fight: ನಿನ್ನೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದೆ..ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:03 PM IST
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ವಾಗ್ವಾದ!..ಆಲ್‌ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್?‌
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೂಡ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಮೇಲೆ ರೆಗಿದ್ಯಾಕೆ?

ಗೆದ್ದ ಖುಷಿ ಬಿಟ್ಟು..ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ವಾಗ್ವಾದ! ಕಾರಣ ಇದೇ

Hardik pandya talk fight: ನಿನ್ನೆ ಕೊಲಂಬೊದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು..ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್‌ ರಣಬೇಟೆಗಾರನ ರೀತಿ ಆಟವಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ  ಹಾಗೂ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ..ಈ ಮೂವರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀ ಇಂಡಿಯಾದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದೇಯಾ ಅನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Pak; ಮಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಭಾವುಕ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ತಾಯಿ!

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇಶವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಆಟವಾಡುವಾಗಲೇ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ..ಸದ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏನು?ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಕುಲದೀಪ್‌ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ..ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆಯೇ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ..ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರೊದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ..ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಬಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೇ,ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಆತಂಕದಿಂದ ಓಡಿಬಂದರು..ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಂಕ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs PAK: ದುರಹಂಕಾರಿ ಪಾಕ್‌ ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರರು! ಗೆಲುವಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಇವರದ್ದೇ..
 

