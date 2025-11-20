English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ..?

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ..?

hardik pandya and mahieka sharma : ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಟ್ಟಿಗರು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 20, 2025, 12:33 PM IST
  • ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಣಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಇತ್ಚೆತೀಚೆಗೆ ಅವರಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ..?

hardik pandya and mahieka sharma : ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ರೂಮರ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರವಂತೂ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರುತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ.. ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಣಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಿಕ್ -3 ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಸಾಕು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಹೀಕಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವತಃ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಕಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರೇ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ..!

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮಹಿಕಾ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮಹಿಕಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರಾ? ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಕಾ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

