Fact Check: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌!? Instagramನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌! ಸತ್ಯವೇನು?

Hardik Pandya and Rashmika Mandanna photo Fact check: ಕಳೆದ ದಿನವಷ್ಟೇ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಕೊರಳಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ಹಾರವಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಜಗ್ ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಫೇಕ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ hamid786.2011 ಎಂಬ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, 'ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹ.. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಜಾಗ್ ತಂಡವು ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಫೇಕ್ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಜಗ್ ತಂಡವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿತು. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಇಬ್ಬರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು AI ಉಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು isitai.com ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವು 99 ಪ್ರತಿಶತ AI ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು undetectable.ai ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವು 100 ಪ್ರತಿಶತ AI ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
ತೀರ್ಮಾನ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು AI ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.