English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fact Check: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌!? Instagramನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌! ಸತ್ಯವೇನು?

Hardik Pandya and Rashmika Mandanna AI photo Fact check: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಎಐ ಜನರೇಟೆಡ್‌ ಫೋಟೋದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್  

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 15, 2025, 04:16 PM IST
    • ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಫೋಟೋ
    • ಇಬ್ಬರ ಕೊರಳಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ಹಾರವಿದೆ
    • ಈ ಫೋಟೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
camera icon8
Gold price
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
Fact Check: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌!? Instagramನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌! ಸತ್ಯವೇನು?
File Photo

Hardik Pandya and Rashmika Mandanna photo Fact check: ಕಳೆದ ದಿನವಷ್ಟೇ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಪಾಂಡ್ಯ, ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಿಗೆ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿದ ಎದುರಾಳಿಗಳು

ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಕೊರಳಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ಹಾರವಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಜಗ್ ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಫೇಕ್‌ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ hamid786.2011 ಎಂಬ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, 'ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹ.. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸಜಾಗ್ ತಂಡವು ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಫೇಕ್‌ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಜಗ್ ತಂಡವು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿತು. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಇಬ್ಬರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು AI ಉಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು isitai.com ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವು 99 ಪ್ರತಿಶತ AI ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು undetectable.ai ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವು 100 ಪ್ರತಿಶತ AI ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇದಪ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು..! ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟ ಪಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ! ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ

ತೀರ್ಮಾನ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು AI ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

rashmika mandannaHardik pandyaHardik Pandya Rashmika Mandanna MarriageHardik Pandya Rashmika Mandanna AI Generated Photo

Trending News