ಫಸ್ಟ್‌ ಓವರ್,​ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಲ್​, ಫಸ್ಟ್‌ ಡಕೌಟ್​​..! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ

Hardik Pandya world record: ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬುಮ್ರಾ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಂದಹಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 10:40 PM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರ ಆರನೇ ಪಂದ್ಯ
    • ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ
    • ಮೊದಲ ಮಾನ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್

ಫಸ್ಟ್‌ ಓವರ್,​ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಲ್​, ಫಸ್ಟ್‌ ಡಕೌಟ್​​..! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ

Hardik Pandya world record: ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರ ಆರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು, ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬುಮ್ರಾ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಂದಹಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಅವಮಾನ..? ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕಳುಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ... ಘಟನೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ವೈಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಾನ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಯೂಬ್ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಈ ವಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಾನ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ USA ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶಯಾನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಆದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈಗ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಹಾರ್ದಿಕ್.

ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು:

  • ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ vs ಯುಎಸ್ಎ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ 2024 (ಶಯಾನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್)
  • ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ 2025 (ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಾತಿಲ್ಲ.. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲ..! ಟಾಸ್‌ ವೇಳೆ ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕನ ಮುಖವೂ ನೋಡದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್! ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡ್ತಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

127 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ:
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ 127/9 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

