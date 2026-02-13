English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup 2026: ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..!

T20 World Cup 2026: ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..!

ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:51 PM IST
  • ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon5
Today Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
GK
ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
camera icon6
Ardha Kendra Yoga
30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
T20 World Cup 2026: ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..!

ನವದೆಹಲಿ: ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 93 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

107 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ:

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸ್ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿತು.ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 15 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಟ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧದ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಅವರು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್‌ವಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 107 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

T20 World Cup 2026 :19 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ದಾಸುನ್ ಶನಕ..!

ಎರಡೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..!

15 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಟ್ಜ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ 109 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಏನೆಂದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಾಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು ಅವರು 100 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.ಆದರೆ ಈಗ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 25ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದರು.

About the Author
T20 World Cup 2026T20 World Cup 2026 Longest SixLongest Six in T20 World CupIndia vs NamibiaHardik pandya

Trending News