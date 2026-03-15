  ಪ್ರಿಯತಮೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

ಮಹಿಕಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ. ಭಾರತದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 15, 2026, 02:40 PM IST
  • ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ
  • ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಖರೀದಿದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾರು

Hardik Pandya buys Ferrari car: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸಖತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಕಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್‌ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕಾರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು Ferrari 12Cilindri ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಫೆರಾರಿ 12ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಕಾರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್‌ ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಖರೀದಿದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 340 ರಿಂದ 350 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ.  

ಸದ್ಯ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಫೆರಾರಿ 12ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್‌ ರಾಯ್ಸ್‌ ಫಾಂತೊಮ್‌, ಆಡಿ A6, ರೇಂಜ್‌ ರೋವರ್‌ ವೋಗೋ, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನ್‌ ಉರ್ಸ್‌ ಎಸ್‌ಇ ಹಾಗೂ ಮೆರ್ಸಿಡಸ್‌ ಬೆಂಜ್‌ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಇವೆ.  

ಈ ಸಲದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 160.74 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 217 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬ್ವಾಬೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ 32.33 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಫೆರಾರಿ 12ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಕಾರನ್ನು ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

