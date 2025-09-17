English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ್ರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ..?‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್..!

Hardik Pandya relationship: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ನತಾಶಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್‌ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 17, 2025, 02:00 PM IST
  • ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು
  • ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Hardik Pandya: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದಾಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ತೆಗೆದ ಸೆಲ್ಫಿಯ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದು ನಿಜವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ನೋ ಶೇಕ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಪಾಕ್‌ ಆಕ್ಷೇಪ

ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ತನಿಷ್ಕ್, ವಿವೋ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಲೋ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಅನಿತಾ ಡೊಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ತಹಿಲಿಯಾನಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ "ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ದಯವಿಟ್ಟು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ.."- ಪಾಕ್‌ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕುತ್ತಾ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರುಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ (ಅಗಸ್ತ್ಯ). ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

