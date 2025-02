PAK vs IND: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ; ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಪಾಂಡ್ಯ!!

Hardik Pandya Record: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್‌ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ & ಸೌದ್ ಶಕೀಲ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾಂಡ್ಯ!

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೊದಲು 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್‌ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸೌದ್ ಶಕೀಲ್‌ಗೂ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೌದ್ ಶಕೀಲ್ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸ್ಪೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸೌದ್‌ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಸೆದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 76 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೌದ್ ಶಕೀಲ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು.

Innings Break!

A fine bowling display from #TeamIndia and Pakistan are all out for 2⃣4⃣1⃣

3⃣ wickets for Kuldeep Yadav

2⃣ wickets for Hardik Pandya

A wicket each for Axar Patel & Ravindra Jadeja

Over to our batters 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/llR6bWyvZN#PAKvIND |… pic.twitter.com/Xo9DGpaIrX

— BCCI (@BCCI) February 23, 2025