Hardik Pandya did not wish Krunal Pandya: ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರ RCB ಸ್ಟಾರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೃನಾಲ್ಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಿಂದ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇನ್ನೇನು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರದೇ ಇರುವುದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಯಿತಾ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ.
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಂಖುರಿ ಶರ್ಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸು, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪಂಖುರಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಂಡತಿ ಪಂಖುರಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗಂಡ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ?. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಸಲ ವಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಖುರಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಹ ಕೋರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
